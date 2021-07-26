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Мертенс останется в «Наполи» ещё на год

26 Июля 2021, 16:36,

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс намерен провести в Неаполе еще один сезон.

Предполагается, что сезон 2021/2022 окажется для бельгийца последним в составе «партенопеи». Футболист не сможет покинуть ряды своей текущей команды до конца лета из-за имеющегося повреждения плеча. По данным Il Mattino, Дрис Мертенс вернётся в строй только в октябре.

Игрока сборной Бельгии хотят видеть в МЛС – в его приобретении заинтересован «Интер Майами». Скорее всего, данный переход будет оформлен уже следующим летом.

Дрис Мертенс провёл за «Наполи» 360 матчей и забил 135 голов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Наполи, Дрис Мертенс
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