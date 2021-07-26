Кесси пообещал остаться в «Милане»

Ивуарийский полузащитник «Милана» Франк Кесси намерен продлить свой контракт с вице-чемпионами Серии А.

24-летний футболист центра поля «россонери» пообещал, что он не пойдёт по стопам Хакана Чалханоглу и Джанлуиджи Доннаруммы, которые больше не являются игроками клуба.

«Горжусь своим выбором и не собираюсь никуда уходить. Действительно настроен остаться на «Сан Сиро» на долгие годы.

Сейчас я сосредоточен на выступлениях за сборную Кот-д’Ивуара на Олимпиаде. Когда вернусь, мы всё решим. Я обещаю, что никаких проблем не возникнет. В клубе все знают, что я хочу остаться», - цитирует Кесси La Gazzetta dello Sport.

В прошлом розыгрыше итальянского первенства хавбэк отличился 13 голами в 37 играх.