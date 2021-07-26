Джеко: «Я думаю только о «Роме» и ни о чем другом»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко высказался по поводу своего будущего в римском клубе. Босниец заявил, что устал трансферных слухов и сконцентрирован на выступлениях за свой нынешний клуб.

«Я устал говорить об этом. Сейчас я думаю о «Роме» и ни о чем другом. Подготовка к сезону под руководством Моуринью проходит хорошо, все игроки довольны. Тренер всегда говорит нам выкладываться на все 100 процентов», - цитирует Джеко Football Italia.

Напомним, что 35-летний нападающий стал игроком «Ромы» в 2016 году, перейдя из «Манчестер Сити» за 11 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 27 матчей в Серии А, в которых он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.