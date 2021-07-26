«Наполи» интересен полузащитник «Интера»

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26 Июля 2021, 13:18,
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Полузащитник Матиас Весино близок к уходу из миланского «Интера» в текущее трансферное окно. Об этом отрапортовали журналисты La Gazzetta dello Sport.
Согласно сведениям источника, новым местом работы 29-летнего уругвайского хавбека может стать «Наполи». Руководство неаполитанского клуба проявляет заинтересованность в переходе Весино.
В составе «нерадзурри» Матиас выступает с августа 2017 года. Действующее соглашение игрока с миланским грандом рассчитано до конца следующего сезона.
В минувшем розыгрыше Серии А полузащитник провел восемь матчей, забил гол и отдал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Матиас Весино
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