«Наполи» интересен полузащитник «Интера»

Полузащитник Матиас Весино близок к уходу из миланского «Интера» в текущее трансферное окно. Об этом отрапортовали журналисты La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, новым местом работы 29-летнего уругвайского хавбека может стать «Наполи». Руководство неаполитанского клуба проявляет заинтересованность в переходе Весино.

В составе «нерадзурри» Матиас выступает с августа 2017 года. Действующее соглашение игрока с миланским грандом рассчитано до конца следующего сезона.

В минувшем розыгрыше Серии А полузащитник провел восемь матчей, забил гол и отдал результативную передачу.