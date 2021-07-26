На гостевой форме «Интера» изображена змея

Миланский «Интер» представил новую гостевую форму команды на следующий сезон. Техническим партнером чемпиона Италии выступила американская компания Nike.

Новая экипировка «нерадзурри» изготовлена выполнены в белом цвете, на ней нарисована черно-синяя змея, которая является олицетворением одного из символов Милана - мифического Бисциона.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Интер» завоевал золотые медали Серии А, прервав гегемонию туринского «Ювентуса».

В стартовом туре чемпионата Италии миланский коллектив встретится с «Дженоа». Игра пройдет 21 августа.