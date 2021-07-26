На гостевой форме «Интера» изображена змея

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26 Июля 2021, 12:45,
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Миланский «Интер» представил новую гостевую форму команды на следующий сезон. Техническим партнером чемпиона Италии выступила американская компания Nike.
Новая экипировка «нерадзурри» изготовлена выполнены в белом цвете, на ней нарисована черно-синяя змея, которая является олицетворением одного из символов Милана - мифического Бисциона.
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Интер» завоевал золотые медали Серии А, прервав гегемонию туринского «Ювентуса».
В стартовом туре чемпионата Италии миланский коллектив встретится с «Дженоа». Игра пройдет 21 августа.
| SHIRT— Inter (@Inter_en) July 26, 2021
The new skin of an icon, made of Milano.
We're thrilled to unveil our Away Jersey for 2021/22, the first of its kind with our new crest!#IMInternazionale #IMMilano pic.twitter.com/z38dbQD6V7
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан
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