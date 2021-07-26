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Роналду вернулся в расположение «Ювентуса»

26 Июля 2021, 12:12,

Португальский бомбардир Криштиану Роналду вернулся в расположение туринского «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте инсайдера Джанлуки ди Марцио.

В ближайшее время 36-летний нападающий пройдет медосмотр и проведет встречу с боссами «старой синьоры».

Ранее СМИ сообщали, что Криштиану может продлить контракт с клубом до лета 2023 года. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца следующего сезона.

Роналду защищает цвета туринского коллектива с лета 2018 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 33 поединках, записав на свой счет 29 забитых мячей и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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