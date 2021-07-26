Роналду вернулся в расположение «Ювентуса»

Португальский бомбардир Криштиану Роналду вернулся в расположение туринского «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте инсайдера Джанлуки ди Марцио.

В ближайшее время 36-летний нападающий пройдет медосмотр и проведет встречу с боссами «старой синьоры».

Ранее СМИ сообщали, что Криштиану может продлить контракт с клубом до лета 2023 года. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца следующего сезона.

Роналду защищает цвета туринского коллектива с лета 2018 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 33 поединках, записав на свой счет 29 забитых мячей и три голевые передачи.