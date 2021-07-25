Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Роналдиньо ждет «Монцу» в Серии А

25 Июля 2021, 23:24,

Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо в интервью TuttoMercatoWeb выразил надежду на то, что однажды «Монца», ныне представляющая Серию Б, станет участником высшего дивизиона итальянского футбола.

Генеральным директором «Монцы» в настоящее время является бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани, который как раз пересекался с бразильцем Роналдиньо в команде, когда игрок выступал за клуб с 2008 по 2011 год.

Роналдиньо признал, что Галлиани и тогдашний владелец «Милана» Сильвио Берлускони у него в сердце, и он ждёт «Монцу» Галлиани в Серии А.

Роналдиньо, кроме «Милана», за карьеру выступал в таких известных клубах, как «Барселона» и «ПСЖ», а также во многих бразильских командах.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Барселона, Милан, ПСЖ, Роналдиньо, Адриано Галлиани, Сильвио Берлускони
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола