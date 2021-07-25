Роналдиньо ждет «Монцу» в Серии А

Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо в интервью TuttoMercatoWeb выразил надежду на то, что однажды «Монца», ныне представляющая Серию Б, станет участником высшего дивизиона итальянского футбола.

Генеральным директором «Монцы» в настоящее время является бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани, который как раз пересекался с бразильцем Роналдиньо в команде, когда игрок выступал за клуб с 2008 по 2011 год.

Роналдиньо признал, что Галлиани и тогдашний владелец «Милана» Сильвио Берлускони у него в сердце, и он ждёт «Монцу» Галлиани в Серии А.

Роналдиньо, кроме «Милана», за карьеру выступал в таких известных клубах, как «Барселона» и «ПСЖ», а также во многих бразильских командах.