Буффон: «Я всегда играл с огнём»

Известный по всему миру итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон дал интервью La Gazzetta dello Sport, в котором поделился некоторыми воспоминаниями из своей карьеры футболиста.

В частности, Буффон вспомнил единственный сезон, который провел во французском «ПСЖ»:

«Я в том сезоне играл за «ПСЖ» прекрасно, но в матче с «Манчестер Юнайтед» допустил ту чудовищную ошибку. Плохо то, что мы проиграли не 0:1, а 1:3, и вылетели», - сказал Буффон.

«В общем, я всегда играл с огнем, это было и в «Ювентусе», и в «ПСЖ». Так будет и в «Парме».

«Правда в том, что лучшим из лучших ничего не прощают, все только и ждут твоей ошибки», - подытожил голкипер.

Джанлуиджи Буффон является по-настоящему легендарным вратарём. Карьеру итальянец начал ещё в 1995 году. Новый сезон Буффон начнет с «Пармой» в Серии Б.