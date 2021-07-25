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Буффон: «Я всегда играл с огнём»

25 Июля 2021, 17:07,

Известный по всему миру итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон дал интервью La Gazzetta dello Sport, в котором поделился некоторыми воспоминаниями из своей карьеры футболиста.

В частности, Буффон вспомнил единственный сезон, который провел во французском «ПСЖ»:

«Я в том сезоне играл за «ПСЖ» прекрасно, но в матче с «Манчестер Юнайтед» допустил ту чудовищную ошибку. Плохо то, что мы проиграли не 0:1, а 1:3, и вылетели», - сказал Буффон.

«В общем, я всегда играл с огнем, это было и в «Ювентусе», и в «ПСЖ». Так будет и в «Парме».

«Правда в том, что лучшим из лучших ничего не прощают, все только и ждут твоей ошибки», - подытожил голкипер.

Джанлуиджи Буффон является по-настоящему легендарным вратарём. Карьеру итальянец начал ещё в 1995 году. Новый сезон Буффон начнет с «Пармой» в Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ювентус, ПСЖ, Парма, Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
25 Июля 2021, 18:20

С ПСЖ не срослось, но в Ювентусе он неоспоримая легенда! И Джиджи все всегда будут помнить как одного из сильнейших вратарей в истории футбола.

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