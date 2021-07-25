Лирола близок к переходу в «Марсель»

Защитник «Фиорентины» Поль Лирола продолжит карьеру во Франции.

Как сообщает RMC, 23-летний испанец уведомил руководство «фиалок», что хотел бы перейти в «Марсель». Клубы ведут переговоры и значительно приблизились к достижению соглашения за последние часы.

Лирола провёл в «Марселе» вторую половину прошлого сезона, сыграв за французский клуб 22 матча, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт защитника с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в девять миллионов евро.