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Лирола близок к переходу в «Марсель»

25 Июля 2021, 16:40,

Защитник «Фиорентины» Поль Лирола продолжит карьеру во Франции.

Как сообщает RMC, 23-летний испанец уведомил руководство «фиалок», что хотел бы перейти в «Марсель». Клубы ведут переговоры и значительно приблизились к достижению соглашения за последние часы.

Лирола провёл в «Марселе» вторую половину прошлого сезона, сыграв за французский клуб 22 матча, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт защитника с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Марсель, Поль Лирола
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