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«ПСЖ» интересуется Кулибали

25 Июля 2021, 15:56,

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Corriere dello Sport, агент футболиста в ближайшее время встретится с представителями «ПСЖ» и обсудит потенциальный переход своего клиента в стан парижского клуба. Ранее в СМИ неоднократно говорилось об интересе к Кулибали со стороны «Манчестер Юнайтед», но до конкретики дело пока не доходило.

30-летний Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года, а его контракт с итальянским клубом будет действовать ещё два сезона. Трансферная стоимость сенегальца по версии портала Transfermarkt оценивается в 48 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Калиду Кулибали
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