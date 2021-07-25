«ПСЖ» интересуется Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Corriere dello Sport, агент футболиста в ближайшее время встретится с представителями «ПСЖ» и обсудит потенциальный переход своего клиента в стан парижского клуба. Ранее в СМИ неоднократно говорилось об интересе к Кулибали со стороны «Манчестер Юнайтед», но до конкретики дело пока не доходило.

30-летний Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года, а его контракт с итальянским клубом будет действовать ещё два сезона. Трансферная стоимость сенегальца по версии портала Transfermarkt оценивается в 48 миллионов евро.