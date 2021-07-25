Демме получил травму колена

Полузащитник «Наполи» Диего Демме получил травму.

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, сегодня, 25 июля, Демме прошёл медицинское обследование, которое показало сильное растяжение связок правого колена. Футболист немедленно начнёт восстановление. Время, которое потребуется Демме на реабилитацию, станет известно в ближайшие дни.

29-летний немец перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «РБ Лейпцига», сумма трансфера составила порядка десяти миллионов евро. За это время Демме успел сыграть 57 матчей за «Наполи», забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.