Демме получил травму колена

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25 Июля 2021, 15:38,
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Полузащитник «Наполи» Диего Демме получил травму.
Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, сегодня, 25 июля, Демме прошёл медицинское обследование, которое показало сильное растяжение связок правого колена. Футболист немедленно начнёт восстановление. Время, которое потребуется Демме на реабилитацию, станет известно в ближайшие дни.
29-летний немец перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «РБ Лейпцига», сумма трансфера составила порядка десяти миллионов евро. За это время Демме успел сыграть 57 матчей за «Наполи», забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Диего Демме