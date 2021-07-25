Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня вернётся в Турин.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португалец в ближайшее время пообщается с новым главным тренером клуба Массимилиано Аллегри, с которым обсудит свою роль в команде. А уже завтра, 26 июля, Роналду проведёт свою первую после отпуска тренировку с туринцами.

36-летний португалец перешёл в «Ювентус» в 2018 году из «Реала», сумма трансфера составила порядка 117 миллионов евро. За это время Роналду сыграл 133 матча за итальянский клуб, забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи.

Действующее соглашение нападающего с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2022 года.