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Роналду сегодня вернётся в Турин

25 Июля 2021, 12:25,

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня вернётся в Турин.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португалец в ближайшее время пообщается с новым главным тренером клуба Массимилиано Аллегри, с которым обсудит свою роль в команде. А уже завтра, 26 июля, Роналду проведёт свою первую после отпуска тренировку с туринцами.

36-летний португалец перешёл в «Ювентус» в 2018 году из «Реала», сумма трансфера составила порядка 117 миллионов евро. За это время Роналду сыграл 133 матча за итальянский клуб, забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи.

Действующее соглашение нападающего с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
25 Июля 2021, 13:10

Остаётся же вроде, так что ждём тренировок и результатов в составе команды :) Надеюсь, игра команды преобразится и мэтру не придётся тащить её на своём горбу.

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