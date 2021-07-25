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25 Июля 2021, 12:25,
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня вернётся в Турин.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португалец в ближайшее время пообщается с новым главным тренером клуба Массимилиано Аллегри, с которым обсудит свою роль в команде. А уже завтра, 26 июля, Роналду проведёт свою первую после отпуска тренировку с туринцами.
36-летний португалец перешёл в «Ювентус» в 2018 году из «Реала», сумма трансфера составила порядка 117 миллионов евро. За это время Роналду сыграл 133 матча за итальянский клуб, забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи.
Действующее соглашение нападающего с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
Остаётся же вроде, так что ждём тренировок и результатов в составе команды :) Надеюсь, игра команды преобразится и мэтру не придётся тащить её на своём горбу.