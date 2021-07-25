Буффон: «Было предсказуемо, что Пирло столкнется с некоторыми трудностями»

43-летний голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о наставнике «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Было предсказуемо, что Пирло столкнется с некоторыми трудностями в первые месяцы сезона, но в последнее время он показывает, что является прекрасным тренером. Любой другой клуб праздновал бы то, чего добился Андреа в прошлом сезоне. Но для «Ювентуса» это было неудачей лишь из-за того, что мы становились чемпионами девять лет подряд», - приводит слова Буффона Football Italia.

«Ювентус» занял лишь четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии по итогам прошлого сезона, отставание от победившего «Интера» составило тринадцать зачетных баллов.