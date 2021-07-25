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«Рома» предложила 15 млн евро за Ленгле

25 Июля 2021, 09:19,

Защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Diario Sport, в услугах французского футболиста заинтересована «Рома». Римский клуб предложил 15 миллионов евро за Ленгле, но каталонцы не собираются расставаться со своим футболистом меньше, чем за 25 миллионов.

26-летний защитник перешёл в «Барселону» из «Севильи» в июле 2018 года, трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 35,9 миллиона евро. Контакт Ленгле с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его стоимость оценивается в 25 миллионов евро. Напомним, что «Барселоне» необходимо расстаться с несколькими футболистами, чтобы заключить контракт с Лионелем Месси.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Клеман Ленгле
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