«Милан» не собирается расставаться с Кесси

«Милан» не планирует расставаться с полузащитником Франком Кесси.

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, «россонери» ведут переговоры с хавбеком о продлении контракта. «Милан» хочет заключить новую сделку как можно скорее, чтобы исключить уход Кесси. Отмечается, что руководство клуба встретится с представителями футболиста уже в ближайшие дни.

Контракт 24-летнего полузащитника с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Кесси со стороны нескольких английских клубов.