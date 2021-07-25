«Милан» не собирается расставаться с Кесси

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25 Июля 2021, 09:09,
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«Милан» не планирует расставаться с полузащитником Франком Кесси.
Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, «россонери» ведут переговоры с хавбеком о продлении контракта. «Милан» хочет заключить новую сделку как можно скорее, чтобы исключить уход Кесси. Отмечается, что руководство клуба встретится с представителями футболиста уже в ближайшие дни.
Контракт 24-летнего полузащитника с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к Кесси со стороны нескольких английских клубов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Франк Кесси