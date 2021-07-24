Президент «Лацио»: «Вакцинация – наш гражданский долг»

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито оповестил о том, что команда в полном составе вакцинировалась от COVID-19.

«Орлы» в полном составе посетили заведение здравоохранения, приняв первую дозу вакцины. Ранее в СМИ публиковались известия о том, что несколько игроков «небесно-голубых» якобы отказались прививаться.

«Лацио» принял решение послать обществу правильный сигнал. Мы считаем, что вакцинация – наш гражданский долг. Хотим показать своё уважительное отношение к людям, мы принимаем эти правила. Для нас здоровье наших спортсменов является приоритетом», - приводит слова президента клуба Lazio Style Channel.