Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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В Серии А появился новый претендент на Пьянича

24 Июля 2021, 16:45,

Полузащитник Миралем Пьянич, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», попал в сферу интересов еще одного итальянского топ-клуба.

Ранее появилась информация, что босниец может вернуться в туринский «Ювентус», поскольку тренерский штаб «сине-гранатовых» больше не заинтересован в сотрудничестве с полузащитником.

По данным Diario AS, перехватить игрока у «старой синьоры» намерен миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают Пьянича в качестве альтернативы Кристиану Эриксену.

В прошлом сезоне Примеры Миралем сыграл 19 поединков, в которых получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Миралем Пьянич
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