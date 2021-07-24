В Серии А появился новый претендент на Пьянича

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24 Июля 2021, 16:45,
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Полузащитник Миралем Пьянич, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», попал в сферу интересов еще одного итальянского топ-клуба.
Ранее появилась информация, что босниец может вернуться в туринский «Ювентус», поскольку тренерский штаб «сине-гранатовых» больше не заинтересован в сотрудничестве с полузащитником.
По данным Diario AS, перехватить игрока у «старой синьоры» намерен миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают Пьянича в качестве альтернативы Кристиану Эриксену.
В прошлом сезоне Примеры Миралем сыграл 19 поединков, в которых получил желтую карточку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Миралем Пьянич