В Серии А появился новый претендент на Пьянича

Полузащитник Миралем Пьянич, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», попал в сферу интересов еще одного итальянского топ-клуба.

Ранее появилась информация, что босниец может вернуться в туринский «Ювентус», поскольку тренерский штаб «сине-гранатовых» больше не заинтересован в сотрудничестве с полузащитником.

По данным Diario AS, перехватить игрока у «старой синьоры» намерен миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают Пьянича в качестве альтернативы Кристиану Эриксену.

В прошлом сезоне Примеры Миралем сыграл 19 поединков, в которых получил желтую карточку.