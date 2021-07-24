Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Мхитарян: «Конфликт с Моуринью улажен, это уже в прошлом»

24 Июля 2021, 15:15,

Атакующий полузащитник Генрих Мхитарян поведал об отношениях с наставником «Ромы» Жозе Моуринью. Ранее у игрока был конфликт с португальским специалистом во время работы в «Манчестер Юнайтед».

«Наш конфликт улажен, это уже в прошлом. Мы все обговорили в личной беседе и открыли новую главу. Жозе - амбициозный тренер. Он нацелен только на победу. Ему важны трофеи», - приводит слова хавбека Romapress.

Ранее стало известно, что Мхитарян продлил контракт с римским клубом до лета 2022 года.

Генрих забил 13 голов и сделал десять результативных передач в 34 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Италии.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Генрих Мхитарян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
24 Июля 2021, 15:22

какой он наивный ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола