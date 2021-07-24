Мхитарян: «Конфликт с Моуринью улажен, это уже в прошлом»

Атакующий полузащитник Генрих Мхитарян поведал об отношениях с наставником «Ромы» Жозе Моуринью. Ранее у игрока был конфликт с португальским специалистом во время работы в «Манчестер Юнайтед».

«Наш конфликт улажен, это уже в прошлом. Мы все обговорили в личной беседе и открыли новую главу. Жозе - амбициозный тренер. Он нацелен только на победу. Ему важны трофеи», - приводит слова хавбека Romapress.

Ранее стало известно, что Мхитарян продлил контракт с римским клубом до лета 2022 года.

Генрих забил 13 голов и сделал десять результативных передач в 34 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Италии.