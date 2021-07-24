Кьеллини хочет подписать 2-летний контракт с «Ювентусом»

Центральный защитник Джорджо Кьеллини желает продлить трудовое соглашение с туринским «Ювентусом». Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что 36-летний футболист хотел бы заключить контракт до лета 2023 года. В настоящий момент Кьеллини пребывает в статусе свободного агента.

Ранее СМИ сообщали об интересе к итальянцу со стороны мадридского «Реала».

В составе «старой синьоры» Джорджо выступал с 2005 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, сделал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.