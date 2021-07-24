«Ювентус» может заменить Роналду нападающим «Барселоны»

Туринский «Ювентус» предпримет попытку подписать форварда каталонской «Барселоны» Антуана Гризманна. Как сообщает Sport.es, «старая синьора» сделает предложение игроку, если расстанется с португальцем Криштиану Роналду.

Благодаря уходу 36-летнего голеадора «бьянконери» могут серьезно сократить зарплатную ведомость и позволить себе подписать нового нападающего. «Ювентус» готов рассмотреть аренду Гризманна на следующий сезон.

Ранее Антуан заявил, что не хотел бы переходить в итальянский клуб. Форвард заинтересован в возвращении в мадридский «Атлетико».

Трансферная стоимость Гризманна оценивается в 60 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.