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«Ювентус» может заменить Роналду нападающим «Барселоны»

24 Июля 2021, 12:23,

Туринский «Ювентус» предпримет попытку подписать форварда каталонской «Барселоны» Антуана Гризманна. Как сообщает Sport.es, «старая синьора» сделает предложение игроку, если расстанется с португальцем Криштиану Роналду.

Благодаря уходу 36-летнего голеадора «бьянконери» могут серьезно сократить зарплатную ведомость и позволить себе подписать нового нападающего. «Ювентус» готов рассмотреть аренду Гризманна на следующий сезон.

Ранее Антуан заявил, что не хотел бы переходить в итальянский клуб. Форвард заинтересован в возвращении в мадридский «Атлетико».

Трансферная стоимость Гризманна оценивается в 60 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021, Антуан Гризманн
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