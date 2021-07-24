Пьянич готов на сокращение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

Босниец Миралем Пьянич собирается покинуть каталонскую «Барселону» в текущее трансферное окно. Как сообщает Diario Sport, 31-летний полузащитник больше не входит в планы тренерского штаба команды.

Миралем хотел бы вернуться в туринский «Ювентус». Ради перехода в итальянский гранд опытный хавбек готов пожертвовать частью своей заработной платы. Если стороны договорятся, то будет оформлена аренда до конца сезона-2021/2022.

Пьянич защищал цвета туринского коллектива с на протяжении четырех лет, а летом 2020 года перебрался в «Барселону».