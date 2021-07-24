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Пьянич готов на сокращение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

24 Июля 2021, 10:19,

Босниец Миралем Пьянич собирается покинуть каталонскую «Барселону» в текущее трансферное окно. Как сообщает Diario Sport, 31-летний полузащитник больше не входит в планы тренерского штаба команды.

Миралем хотел бы вернуться в туринский «Ювентус». Ради перехода в итальянский гранд опытный хавбек готов пожертвовать частью своей заработной платы. Если стороны договорятся, то будет оформлена аренда до конца сезона-2021/2022.

Пьянич защищал цвета туринского коллектива с на протяжении четырех лет, а летом 2020 года перебрался в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Миралем Пьянич
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