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Пандев продлит контракт с «Дженоа»

24 Июля 2021, 09:23,

Македонский нападающий Горан Пандев не думает о завершении карьеры. 37-летний футболист планирует пролонгировать сотрудничество со своим нынешним клубом - генуэзским «Дженоа». Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, новое соглашение форварда с итальянским клубом будет рассчитано до конца следующего сезона.

Стоим отметить, что Пандев выступал за сборную Северной Македонии на чемпионате Европы - 2020. После окончания турнира Горан объявил об уходе из национальной команды.

В прошлом сезоне Серии А нападающий сыграл 29 матчей, забил семь голов и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Горан Пандев
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