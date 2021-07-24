Пеллегрини ведет с «Ромой» переговоры о новом контракте

Полузащитник и капитан римской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини начал переговоры о новом контракте с клубом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, агент игрока уже встретился с генеральным директором «Ромы» Тьягу Пинту. Текущее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

Ранее стало известно, что в связи с тем, что до завершения действия контракта остается лишь год, «Тоттенхэм» следит за ситуацией с игроком, сумма отступных в контракте которого составляет 30 миллионов евро.

В новом соглашении «Рома» хочет убрать сумму отступных и предложить своему капитану улучшенные условия по зарплате.

В новом сезоне итальянской Серии А «Роме» предстоит начать путь домашним противостоянием с «Фиорентиной».