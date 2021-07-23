Тео Эрнандес желает повышения своей зарплаты в «Милане»

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес сообщил клубу, что хотел бы получать больше полутора милллионов евро, прописанных в его контракте. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Утверждается, что если миланский клуб будет неспособен удовлетворить требования Эрнандеса, игрок может перейти во французский «ПСЖ».

Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2024 года. Всего в футболке «Милана» Тео Эрнандес провел 81 матч, в котором отметился 15 голами и 13 голевыми передачами.

«Милан» начнет новый сезон в Серии А матчем против «Сампдории», однако точная дата проведения встречи пока неизвестна.