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Тео Эрнандес желает повышения своей зарплаты в «Милане»

23 Июля 2021, 22:28,

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес сообщил клубу, что хотел бы получать больше полутора милллионов евро, прописанных в его контракте. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Утверждается, что если миланский клуб будет неспособен удовлетворить требования Эрнандеса, игрок может перейти во французский «ПСЖ».

Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2024 года. Всего в футболке «Милана» Тео Эрнандес провел 81 матч, в котором отметился 15 голами и 13 голевыми передачами.

«Милан» начнет новый сезон в Серии А матчем против «Сампдории», однако точная дата проведения встречи пока неизвестна.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Милан, ПСЖ, Тео Эрнандес
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