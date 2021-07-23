Пиоли внесёт тактические изменения в схему «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли собирается внести тактические изменения в схему своего клуба. Об этом сообщает Football Italia.

Итальянский специалист может переключиться на 4-4-2, чтобы швед Златан Ибрагимович и француз Оливье Жиру могли играть в линии атаки вдвоем. Главным мотивом такого изменения является уход турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу в стан злейшего врага – «Интера».

Новый сезон «Милан» начнет матчем с «Сампдорией». Точная дата проведения игры пока не определена. Кроме внутренних соревнований, «Милан» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов 2021/22.