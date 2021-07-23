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23 Июля 2021, 18:44,
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Защитник «Ромы» Леандро Спинаццолла, который сейчас восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия, рассказал, что рассчитывает вернуться на поле в ноябре. Также он поделился впечатлениями от встречи с новым главным тренером команды Жозе Моуринью.
«Некоторые люди говорят, что я вернусь в январе или феврале, но я рассчитываю восстановиться к ноябрю. Врачи уже сняли швы и я чувствую, что немного поправляюсь. Жозе кажется очень хорошим человеком и сумел произвести приятное впечатление на футболистов. Он всегда зациклен на хорошем результате, так что нас ждёт много работы», - цитирует Спинаццоллу Il Romanista.
Напомним, что защитник получил травму в четвертьфинале Евро-2020.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Рома, Леонардо Спинаццола
Лео классный игрок , очень мне понравился на евро . А вот во что его может превратить ,, особенный ,. слегка настораживает