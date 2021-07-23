Защитник «Ромы» Леандро Спинаццолла, который сейчас восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия, рассказал, что рассчитывает вернуться на поле в ноябре. Также он поделился впечатлениями от встречи с новым главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Некоторые люди говорят, что я вернусь в январе или феврале, но я рассчитываю восстановиться к ноябрю. Врачи уже сняли швы и я чувствую, что немного поправляюсь. Жозе кажется очень хорошим человеком и сумел произвести приятное впечатление на футболистов. Он всегда зациклен на хорошем результате, так что нас ждёт много работы», - цитирует Спинаццоллу Il Romanista.

Напомним, что защитник получил травму в четвертьфинале Евро-2020.