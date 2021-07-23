Шомуродов интересен «Роме»

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23 Июля 2021, 10:38,
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Экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Дженоа», попал в сферу интересов столичной «Ромы». Об этом рапортует Iltempo.
Источник утверждает, что гендиректор «волков» Тьягу Пинту лично заинтересован в трансфере 26-летнего футболиста. Ранее об интересе к нападающему заявил туринский «Ювентус».
Элдор перебрался в «Дженоа» в прошлом году, подписав четырехлетнее трудовое соглашение. За трансфер нападающего генуэзцы заплатили «Ростову» 7,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Шомуродов провел 31 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Элдор Шомуродов