Шомуродов интересен «Роме»

Экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Дженоа», попал в сферу интересов столичной «Ромы». Об этом рапортует Iltempo.

Источник утверждает, что гендиректор «волков» Тьягу Пинту лично заинтересован в трансфере 26-летнего футболиста. Ранее об интересе к нападающему заявил туринский «Ювентус».

Элдор перебрался в «Дженоа» в прошлом году, подписав четырехлетнее трудовое соглашение. За трансфер нападающего генуэзцы заплатили «Ростову» 7,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Шомуродов провел 31 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.