Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Шомуродов интересен «Роме»

23 Июля 2021, 10:38,

Экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Дженоа», попал в сферу интересов столичной «Ромы». Об этом рапортует Iltempo.

Источник утверждает, что гендиректор «волков» Тьягу Пинту лично заинтересован в трансфере 26-летнего футболиста. Ранее об интересе к нападающему заявил туринский «Ювентус».

Элдор перебрался в «Дженоа» в прошлом году, подписав четырехлетнее трудовое соглашение. За трансфер нападающего генуэзцы заплатили «Ростову» 7,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Шомуродов провел 31 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Элдор Шомуродов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Популярные материалы
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола