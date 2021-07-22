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Де Врей: «Эриксену нужно время, чтобы восстановиться»

22 Июля 2021, 19:28,

Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал ситуацию с полузащитником клуба Кристианом Эриксеном. Также он поблагодарил бывшего тренера миланского клуба Антонио Конте.

«Я говорил с Эриксеном после той ситуации и много думал о нём. Сейчас ему нужно время, чтобы восстановить форму

Мне жаль, что Конте ушёл, так как с ним очень хорошо работалось. Я поблагодарил его, потому что он помог мне стать лучше. Симоне Индзаги является отличным тренером, и мы рады, что он возглавил наш клуб. Он может создать приятную атмосферу в раздевалке», - цитирует де Врея Football Italia.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен не сможет играть в Серии А с имплантируемым кардиовертерем-дефибриллятором.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Стефан Де Врей
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