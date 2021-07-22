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Президент «Лацио»: «Нашему составу позавидуют многие клубы»

22 Июля 2021, 19:28,

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито уведомил о своих намерениях пригласить на «Стадио Олимпико» ещё нескольких футболистов этим летом.

«История этого клуба и моё президентство пишутся вместе, при участии всех футболистов и тренеров. Мы настроены написать ещё много страниц в нашей славной истории», - указал Лотито в статье, что будет опубликована в официальном клубном журнале «орлов».

«Некоторые из наших новичков уже приступили к работе с командой, ещё больше – прибудет позже. Они улучшат состав «Лацио», которому и так позавидуют многие клубы», - уверяет президент «небесно-голубых».

Как известно, «Лацио» вернул этим летом в свои ряды Фелипе Андерсона.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Лацио, Клаудио Лотито
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
22 Июля 2021, 20:40

Интересно, куда пойдёт ваша история, если Моур финиширует выше вас :)

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