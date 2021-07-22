Бывший игрок «Ювентуса» Падоин вошёл в тренерский штаб клуба

Бывший игрок «Ювентуса» Симоне Падоин стал помощником главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри, передаёт пресс-служба клуба.

Ранее итальянец выступал в составе «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За это время он сыграл 106 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Также Падоин пять раз становился чемпионом Италии и выходил в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Этим летом он вернулся на пост главного тренера, сменив Андреа Пирло.

Ранее сообщалось, туринский клуб до конца месяца начнет переговоры с Дибалой по новому контракту.