Бывший игрок «Ювентуса» Падоин вошёл в тренерский штаб клуба

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22 Июля 2021, 18:56,
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Бывший игрок «Ювентуса» Симоне Падоин стал помощником главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри, передаёт пресс-служба клуба.
Ранее итальянец выступал в составе «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За это время он сыграл 106 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Также Падоин пять раз становился чемпионом Италии и выходил в финал Лиги чемпионов.
Напомним, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Этим летом он вернулся на пост главного тренера, сменив Андреа Пирло.
Ранее сообщалось, туринский клуб до конца месяца начнет переговоры с Дибалой по новому контракту.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Симоне Падоин