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Эриксен не сможет играть за «Интер» с кардиостимулятором

22 Июля 2021, 17:49,

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен не сможет играть с имплантируемым кардиовертерем-дефибриллятором (ИКД) в Серии А. Об этом заявил член медицинского комитета итальянской федерации Франческо Браконаро, передаёт Football Italia.

«Если у игрока удален дефибриллятор, что подтверждает возможность устранения патологии, то он может вернуться к игре за «Интер» в Серии А», - заявил Браконаро.

Он отметил, что если Эриксен хочет продолжить играть в футбол при нынешних обстоятельствах, то ему следует покинуть миланский клуб, так как в Италии действуют очень строгие правила.

«У Дейли Блинда аналогичный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, и он может играть за сборную Нидерландов и «Аякс», однако он бы не смог играть в Серии А», - добавил врач.

Напомним, что 29-летний Эриксен внезапно упал и потерял сознание в первом туре Евро-2020. Как выяснилось позже, у него остановилось сердце.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Серия А
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