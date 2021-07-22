Эриксен не сможет играть за «Интер» с кардиостимулятором

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22 Июля 2021, 17:49,
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен не сможет играть с имплантируемым кардиовертерем-дефибриллятором (ИКД) в Серии А. Об этом заявил член медицинского комитета итальянской федерации Франческо Браконаро, передаёт Football Italia.
«Если у игрока удален дефибриллятор, что подтверждает возможность устранения патологии, то он может вернуться к игре за «Интер» в Серии А», - заявил Браконаро.
Он отметил, что если Эриксен хочет продолжить играть в футбол при нынешних обстоятельствах, то ему следует покинуть миланский клуб, так как в Италии действуют очень строгие правила.
«У Дейли Блинда аналогичный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, и он может играть за сборную Нидерландов и «Аякс», однако он бы не смог играть в Серии А», - добавил врач.
Напомним, что 29-летний Эриксен внезапно упал и потерял сознание в первом туре Евро-2020. Как выяснилось позже, у него остановилось сердце.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Серия А