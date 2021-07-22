Корнелиус уходит в «Трабзонспор»

Нападающего сборной Дании Андреаса Корнелиуса ждут в турецком «Трабзонспоре».

Известному инсайдеру Николо Скире стало известно, где продолжится карьера датского страйкера «Пармы». По информации источника, «Трабзонспор» договорился об оформлении трансфера игрока. Турки заплатят за его переход 5 миллионов евро.

В Трабзоне уже подготовили щедрое предложение лично для Корнелиуса. 28-летнему участнику чемпионата Европы готовы предоставить трехлетнее соглашение.

Отметим, что скандинав лишь в прошлом сезоне перебрался в состав «крестоносцев» из «Аталанты». Тогда за его переход было заплачено 8,4 миллиона евро.