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Корнелиус уходит в «Трабзонспор»

22 Июля 2021, 16:08,

Нападающего сборной Дании Андреаса Корнелиуса ждут в турецком «Трабзонспоре».

Известному инсайдеру Николо Скире стало известно, где продолжится карьера датского страйкера «Пармы». По информации источника, «Трабзонспор» договорился об оформлении трансфера игрока. Турки заплатят за его переход 5 миллионов евро.

В Трабзоне уже подготовили щедрое предложение лично для Корнелиуса. 28-летнему участнику чемпионата Европы готовы предоставить трехлетнее соглашение.

Отметим, что скандинав лишь в прошлом сезоне перебрался в состав «крестоносцев» из «Аталанты». Тогда за его переход было заплачено 8,4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Парма, Трабзонспор, Андреас Корнелиус
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