«Фиорентина» готова продать Миленковича

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22 Июля 2021, 14:51,
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Никола Миленкович может оказаться выставленным на трансфер, если он не подпишет со своим клубом до начала сезона новый контракт.
«Фиалки» вступили в переговоры со своим сербским центрбэком касаемо вероятного продления отношений. Клуб из Флоренции стремится сохранить игрока в своих рядах, но если тот не согласится поставить автограф под трудовым соглашением, он будет выставлен на трансфер, информирует Corriere dello Sport.
Руководство «виолы» не устроит вариант с бесплатным уходом Миленковича, у которого остался всего год по активному соглашению с клубом.
Аналогичная участь ждёт и капитана тосканцев Германа Пиццеллу, у которого также остался всего год по активному договору.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Фиорентина, Никола Миленкович