«Фиорентина» готова продать Миленковича

Никола Миленкович может оказаться выставленным на трансфер, если он не подпишет со своим клубом до начала сезона новый контракт.

«Фиалки» вступили в переговоры со своим сербским центрбэком касаемо вероятного продления отношений. Клуб из Флоренции стремится сохранить игрока в своих рядах, но если тот не согласится поставить автограф под трудовым соглашением, он будет выставлен на трансфер, информирует Corriere dello Sport.

Руководство «виолы» не устроит вариант с бесплатным уходом Миленковича, у которого остался всего год по активному соглашению с клубом.

Аналогичная участь ждёт и капитана тосканцев Германа Пиццеллу, у которого также остался всего год по активному договору.