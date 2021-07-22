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«Фиорентина» готова продать Миленковича

22 Июля 2021, 14:51,

Никола Миленкович может оказаться выставленным на трансфер, если он не подпишет со своим клубом до начала сезона новый контракт.

«Фиалки» вступили в переговоры со своим сербским центрбэком касаемо вероятного продления отношений. Клуб из Флоренции стремится сохранить игрока в своих рядах, но если тот не согласится поставить автограф под трудовым соглашением, он будет выставлен на трансфер, информирует Corriere dello Sport.

Руководство «виолы» не устроит вариант с бесплатным уходом Миленковича, у которого остался всего год по активному соглашению с клубом.

Аналогичная участь ждёт и капитана тосканцев Германа Пиццеллу, у которого также остался всего год по активному договору.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Фиорентина, Никола Миленкович
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