Шкриньяр назвал цель «Интера» в грядущем сезоне

Словацкий защитник Милан Шкриньяр поведал о цели «Интера» на следующий сезон.

«Цель команды - чемпионский титул. После выигранного скудетто не может быть других мыслей. Команда настроена показать такой же результат. Хотим доказать, что «Интер» является лучшей командой итальянской Серии А», - приводит слова футболиста La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» завоевали чемпионство впервые с 2010 года. После триумфа команду покинул главный тренер Антонио Конте. На его место руководство пригласило Симоне Индзаги, тренировавшего римский «Лацио».

Новый сезон Серии А стартует 21 августа.