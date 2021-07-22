«Интер» сменил титульного спонсора впервые за 26 лет

|
22 Июля 2021, 10:50,
|
|
Миланский «Интер» начал сотрудничество с новым титульным спонсором. Как сообщает Football-Italia, с сезона-2020/2021 на футболки «нерадзурри» будут нанесены логотип и надпись блокчейн-приложения Socios.com. Сумма соглашения оценивается в 20 миллионов евро.
Стоит отметить, что с 1995 года у «Интера» был неизменный титульный спонсор. Им являлся производитель автомобильных ших Pirelli.
По итогам прошлого сезона чемпионата Италии миланский гранд завоевал золотые награды и пробился в Лигу чемпионов. Это скудетто стало для «Интера» первым за 11 лет.
| ANNOUNCEMENT— Inter (@Inter_en) July 21, 2021
A new era has begun
Welcome, @socios!#IMMORETHANAFAN | $INTER $CHZ pic.twitter.com/sIyvah4i9V
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан
Тот самый Интер времен Зубастика и Pirelli был неимоверно романтичен... А, может, сами те времена были более романтичными, т.к. существовали только подростковые проблемы, но не взрослые. Время было беззаботное и все виделось в более радужных цветах...