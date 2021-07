«Интер» сменил титульного спонсора впервые за 26 лет

Миланский «Интер» начал сотрудничество с новым титульным спонсором. Как сообщает Football-Italia, с сезона-2020/2021 на футболки «нерадзурри» будут нанесены логотип и надпись блокчейн-приложения Socios.com. Сумма соглашения оценивается в 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что с 1995 года у «Интера» был неизменный титульный спонсор. Им являлся производитель автомобильных ших Pirelli.

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии миланский гранд завоевал золотые награды и пробился в Лигу чемпионов. Это скудетто стало для «Интера» первым за 11 лет.

| ANNOUNCEMENT



A new era has begun



Welcome, @socios!#IMMORETHANAFAN | $INTER $CHZ pic.twitter.com/sIyvah4i9V