Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Интер» сменил титульного спонсора впервые за 26 лет

22 Июля 2021, 10:50,

Миланский «Интер» начал сотрудничество с новым титульным спонсором. Как сообщает Football-Italia, с сезона-2020/2021 на футболки «нерадзурри» будут нанесены логотип и надпись блокчейн-приложения Socios.com. Сумма соглашения оценивается в 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что с 1995 года у «Интера» был неизменный титульный спонсор. Им являлся производитель автомобильных ших Pirelli.

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии миланский гранд завоевал золотые награды и пробился в Лигу чемпионов. Это скудетто стало для «Интера» первым за 11 лет.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Sergo
22 Июля 2021, 11:13

Тот самый Интер времен Зубастика и Pirelli был неимоверно романтичен... А, может, сами те времена были более романтичными, т.к. существовали только подростковые проблемы, но не взрослые. Время было беззаботное и все виделось в более радужных цветах...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Популярные материалы
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола