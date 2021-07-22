Клуб Серии А подпишет экс-защитника «Урала»

«Салернитана», вернувшаяся в Серию А после длительного перерыва, проявляет интерес к экс-защитнику екатеринбургского «Урала» Стефану Страндбергу. Об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, стороны близки к подписанию трудового договора. Норвежский футболист достанется итальянскому клубу бесплатно, поскольку в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента.

Напомним, что Страндберг защищал цвета «Урала» в сезоне-2020/2021, а также во второй половине сезона-2018/2019.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Стефан провел 17 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.