Клуб Серии А подпишет экс-защитника «Урала»

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22 Июля 2021, 09:59,
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«Салернитана», вернувшаяся в Серию А после длительного перерыва, проявляет интерес к экс-защитнику екатеринбургского «Урала» Стефану Страндбергу. Об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.
По данным журналиста, стороны близки к подписанию трудового договора. Норвежский футболист достанется итальянскому клубу бесплатно, поскольку в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента.
Напомним, что Страндберг защищал цвета «Урала» в сезоне-2020/2021, а также во второй половине сезона-2018/2019.
В минувшем розыгрыше чемпионата России Стефан провел 17 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Стефан Страндберг, Салернитана