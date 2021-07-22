«7339 дней спустя»: Буффон сыграл первый матч за «Парму» после возвращения

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22 Июля 2021, 09:21,
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Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон провел свой первый матч в составе «Пармы» после возвращения. 43-летний футболист появился на поле в контрольном поединке против немецкого «Бохума».
ДжиДжи провел на поле первый тайм, после чего был заменен. После окончания встречи Буффон опубликовал пост в своем твиттер-аккаунте, прикрепив фотографии со спарринга.
«7339 дней спустя», - подписал снимки вратарь.
Напомним, что Буффон долгое время выступал за туринский «Ювентус». Этим летом у голкипера истекло трудовое соглашение, и он решил вернуться в «Парму». Стороны подписали контракт до 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Джанлуиджи Буффон