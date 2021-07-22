Спаллетти хочет удержать Кулибали в «Наполи»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на интерес европейских грандов к сенегальскому защитнику команды Калиду Кулибали.

Специалист заявил, что готов сковать Калиду цепями, чтобы сохранить его в неаполитанском клубе. Слова Спаллетти приводит в своем телеграм-канале инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Кулибали со стороны каталонской «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Английский гранд предлагал за африканца 30 миллионов евро, но получил отказ.

В прошлом сезоне Серии А 30-летний защитник провел 26 матчей, в которых получил восемь желтых карточек и один раз был удален с поля.