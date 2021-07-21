Далберт влился в ряды «Кальяри»

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21 Июля 2021, 21:30,
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Энрике Далберт, находившийся в сфере интересов ЦСКА, официально пополнил ряды «Кальяри».
Бразильский левый фланговый защитник «Интера» проведёт следующий сезон по условиям аренды на Сардинии. Игрок подписал с «россоблу» контракт сроком на один сезон, при этом за островитянами было закреплено право его последующего выкупа. Пресс-служба середняка Серии А уже поприветствовала игрока по случаю его перехода.
Не секрет, что услуги 27-летнего бразильца были интересны ЦСКА. Ради подписания Далберта «армейцы» были готовы пожертвовать Георгием Щенниковым.
В ходе минувшего сезона Даблерт выступал на условиях аренды за «Ренн», но ничем существенным не запомнился. На счету у левого фуллбэка один ассист в 13 матчах Лиги 1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Интер Милан, Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021