Далберт влился в ряды «Кальяри»

Энрике Далберт, находившийся в сфере интересов ЦСКА, официально пополнил ряды «Кальяри».

Бразильский левый фланговый защитник «Интера» проведёт следующий сезон по условиям аренды на Сардинии. Игрок подписал с «россоблу» контракт сроком на один сезон, при этом за островитянами было закреплено право его последующего выкупа. Пресс-служба середняка Серии А уже поприветствовала игрока по случаю его перехода.

Не секрет, что услуги 27-летнего бразильца были интересны ЦСКА. Ради подписания Далберта «армейцы» были готовы пожертвовать Георгием Щенниковым.

В ходе минувшего сезона Даблерт выступал на условиях аренды за «Ренн», но ничем существенным не запомнился. На счету у левого фуллбэка один ассист в 13 матчах Лиги 1.