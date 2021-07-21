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Далберт влился в ряды «Кальяри»

21 Июля 2021, 21:30,

Энрике Далберт, находившийся в сфере интересов ЦСКА, официально пополнил ряды «Кальяри».

Бразильский левый фланговый защитник «Интера» проведёт следующий сезон по условиям аренды на Сардинии. Игрок подписал с «россоблу» контракт сроком на один сезон, при этом за островитянами было закреплено право его последующего выкупа. Пресс-служба середняка Серии А уже поприветствовала игрока по случаю его перехода.

Не секрет, что услуги 27-летнего бразильца были интересны ЦСКА. Ради подписания Далберта «армейцы» были готовы пожертвовать Георгием Щенниковым.

В ходе минувшего сезона Даблерт выступал на условиях аренды за «Ренн», но ничем существенным не запомнился. На счету у левого фуллбэка один ассист в 13 матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Интер Милан, Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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