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«Челси» связался с «Сассуоло» по поводу трансфера Берарди

21 Июля 2021, 21:10,

Лондонский «Челси» связывался с «Сассуоло» по поводу итальянского полузащитника Доменико Берарди, ставшего этим летом чемпионом Европы в составе сборной Италии. Об этом сообщает Sky Italia.

Сообщается, что «Челси» обратил свое внимание на Берарди после отказа «Ювентуса» продавать клубу другого итальянца – Федерико Кьезу, за 100 миллионов евро.

Кроме «Челси», игроком интересуются итальянские «Милан», «Лацио» и «Фиорентина», также дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм», но игрок предпочитает покинуть Италию и поиграть в другом чемпионате.

В прошлом сезоне Доменико Берарди провел за «Сассуло» 30 матчей в Серии А, и записал в свой актив 17 голов и 7 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Челси, Боруссия Дортмунд, Фиорентина, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Сассуоло, Доменико Берарди
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