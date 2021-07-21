Мартинес: «Это был невероятный сезон»

Нападающий сборной Аргентины и «Интера» Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями от прошлого сезона, в котором он стал победителем Кубка Америки и чемпионата Италии.

«Прошлый год был невероятным. Я выиграл два титула, один из которых был особенным для меня и для всей Аргентины, так как мы давно не выигрывали трофеи. Всегда приятно получать такую ​​поддержку от болельщиков и видеть, как они счастливы», - цитирует Мартинеса Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне Мартинес вместе с «Интером» стал чемпионом Италии. На его счету 38 матчей в Серии А, в которых он забил 17 голов и отдал десять результативных передач.

Также он стал победителем Кубка Америки вместе со сборной Аргентины. На турнире 23-летний нападающий провёл шесть матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.