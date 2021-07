«Милан» представил новую выездную форму

В официальном твиттер-аккаунте «Милана» опубликованы снимки новой гостевой формы команды на следующий сезон.

В представлении экипировки приняли участие Златан Ибрагимович, Франк Кесси и другие игроки. Комплект формы «россонери» выполнен в белом цвете с красными вставками. Техническим партнером является Puma.

По итогам минувшего сезона чемпионата Италии миланский гранд финишировал на втором месте в турнирной таблице, пробившись в основной раунд Лиги чемпионов.

В стартовом туре нового сезона Серии А «Милан» встретится на выезде с «Сампдорией». Поединок пройдет 23 августа в Генуе.

We have no boundaries

From Milan to the World, with our new @pumafootball Away Jersey 2021/22 #MoveLikeMilan #SempreMilan