«Милан» представил новую выездную форму

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21 Июля 2021, 12:26,
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В официальном твиттер-аккаунте «Милана» опубликованы снимки новой гостевой формы команды на следующий сезон.
В представлении экипировки приняли участие Златан Ибрагимович, Франк Кесси и другие игроки. Комплект формы «россонери» выполнен в белом цвете с красными вставками. Техническим партнером является Puma.
По итогам минувшего сезона чемпионата Италии миланский гранд финишировал на втором месте в турнирной таблице, пробившись в основной раунд Лиги чемпионов.
В стартовом туре нового сезона Серии А «Милан» встретится на выезде с «Сампдорией». Поединок пройдет 23 августа в Генуе.
We have no boundaries— AC Milan (@acmilan) July 21, 2021
From Milan to the World, with our new @pumafootball Away Jersey 2021/22 #MoveLikeMilan #SempreMilan
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан