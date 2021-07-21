Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Интер» решил продать Наингголана и Видаля

21 Июля 2021, 12:09,

Владельцы миланского «Интера» собираются разгрузить зарплатную ведомость за счет продажи двух футболистов. Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта Николо Скира.

По данным инсайдера, «нерадзурри» приняли решение расстаться с полузащитниками Раджей Наингголаном и Артуром Видалем. Стоит отметить, что заработная плата бельгийца составляет 4,8 миллиона евро в год, а чилийца - 6,5 миллиона.

Тренерский штаб больше не рассчитывает на этих игроков, а потому поддерживает решение руководства.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Интер» стал чемпионом Италии. После триумфа команду покинул главный тренер Антонио Конте. На вакантное место был приглашен Симоне Индзаги.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Артуро Видаль, Раджа Наингголан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Ale10JUFC
21 Июля 2021, 12:58
Наинголан в Кальяри , Видаль в Зенит.
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы
Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола