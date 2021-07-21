«Интер» решил продать Наингголана и Видаля

Владельцы миланского «Интера» собираются разгрузить зарплатную ведомость за счет продажи двух футболистов. Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта Николо Скира.

По данным инсайдера, «нерадзурри» приняли решение расстаться с полузащитниками Раджей Наингголаном и Артуром Видалем. Стоит отметить, что заработная плата бельгийца составляет 4,8 миллиона евро в год, а чилийца - 6,5 миллиона.

Тренерский штаб больше не рассчитывает на этих игроков, а потому поддерживает решение руководства.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Интер» стал чемпионом Италии. После триумфа команду покинул главный тренер Антонио Конте. На вакантное место был приглашен Симоне Индзаги.