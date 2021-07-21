«Интер» решил продать Наингголана и Видаля

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21 Июля 2021, 12:09,
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Владельцы миланского «Интера» собираются разгрузить зарплатную ведомость за счет продажи двух футболистов. Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта Николо Скира.
По данным инсайдера, «нерадзурри» приняли решение расстаться с полузащитниками Раджей Наингголаном и Артуром Видалем. Стоит отметить, что заработная плата бельгийца составляет 4,8 миллиона евро в год, а чилийца - 6,5 миллиона.
Тренерский штаб больше не рассчитывает на этих игроков, а потому поддерживает решение руководства.
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Интер» стал чемпионом Италии. После триумфа команду покинул главный тренер Антонио Конте. На вакантное место был приглашен Симоне Индзаги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Артуро Видаль, Раджа Наингголан