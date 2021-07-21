«Боруссия» и «Челси» интересуются Берарди

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21 Июля 2021, 09:23,
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Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди находится в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов. Согласно сведениям Football Italia, заполучить 26-летнего футболиста в свои ряды хотят дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Челси».
Источник отмечает, что «пенсионеры» и «шмели» уже направили запросы по трансферу итальянца. Трудовой договор Берарди с «Сассуоло» рассчитан до середины 2024 года.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Доменико принял участие в 30 поединках, записав на свой счет 17 забитых мячей и восемь голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Доменико Берарди