«Боруссия» и «Челси» интересуются Берарди

Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди находится в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов. Согласно сведениям Football Italia, заполучить 26-летнего футболиста в свои ряды хотят дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Челси».

Источник отмечает, что «пенсионеры» и «шмели» уже направили запросы по трансферу итальянца. Трудовой договор Берарди с «Сассуоло» рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Доменико принял участие в 30 поединках, записав на свой счет 17 забитых мячей и восемь голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.