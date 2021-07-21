С Конте связывались по поводу работы в сборной Нидерландов

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21 Июля 2021, 00:51,
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Федерация футбола Нидерландов обращалась к Антонио Конте по поводу работы в сборной страны. Об этом сообщает Football Italia.
По данным источника, у Конте в контракте с «Интером» был прописан пункт, согласно которому тренер не может возглавлять клубы Серии А в сезоне 2021-22. Тренера рассматривали в качестве кандидата на пост в сборной Нидерландов после ухода Франка де Бура, однако Конте ждет предложений от европейских клубов.
Антонио Конте в прошлом сезоне привел миланский «Интер» к первому за 10 лет скудетто клуба, но покинул его из-за разногласий с руководством.
У Конте есть опыт работы в сборных: в 2016 году он выводил сборную Италии в четвертьфинал чемпионата Европы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Интер Милан, Сборная Италии, Антонио Конте, Франк Де Бур, Нидерланды