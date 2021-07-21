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«Рома» готова сделать предложение по колумбийскому полузащитнику «Порту»

21 Июля 2021, 00:38,

Римская «Рома» готова направить португальскому «Порту» предложение по колумбийскому полузащитнику клуба Луису Диасу. Об этом сообщает WinSportsTV.

Предполагается, что «Рома» начнет переговоры по игроку 28 июля, когда команды сойдутся в товарищеском поединке. Римский клуб собирается сделать предложение в размере 25 миллионов плюс бонусы.

В прошлом сезоне Луис Диас провел за «Порту» 47 матчей, забив 11 голов и отдав 6 голевых передач. Также футболист выступил за сборную Колумбии на Кубке Америки, где забил 2 гола.

Новый сезон для «Порту» начнется матчем с «Белененсешем» 8 августа.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Рома, Порту, Трансферы футбола - лето 2021, Луис Диас
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Комментарии (1)
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0
Pal Pay
21 Июля 2021, 01:39

Римская Рома и португальский Порто. Что-то тут не так =)

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