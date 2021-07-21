«Рома» готова сделать предложение по колумбийскому полузащитнику «Порту»

Римская «Рома» готова направить португальскому «Порту» предложение по колумбийскому полузащитнику клуба Луису Диасу. Об этом сообщает WinSportsTV.

Предполагается, что «Рома» начнет переговоры по игроку 28 июля, когда команды сойдутся в товарищеском поединке. Римский клуб собирается сделать предложение в размере 25 миллионов плюс бонусы.

В прошлом сезоне Луис Диас провел за «Порту» 47 матчей, забив 11 голов и отдав 6 голевых передач. Также футболист выступил за сборную Колумбии на Кубке Америки, где забил 2 гола.

Новый сезон для «Порту» начнется матчем с «Белененсешем» 8 августа.