Фанаты «Специи» оскорбляли главного тренера «Фиорентины»

Фанаты итальянской «Специи» пришли сегодня на тренировочную базу «Фиорентины» и стали поливать главного тренера Винченцо Итальяно оскорблениями. Об этом сообщает Football Italia.

История заключается в том, что Итальяно этим летом сначала продлил контракт со «Специей», а через несколько дней подписал соглашение с «Фиорентиной».

«Специя» даже опубликовала официальное заявление, в котором обвинила Итальяно в том, что тренер не поставил клуб в приоритеты и не сдержал условий по контракту, спустя несколько дней уйдя в другой клуб.

Сообщается, что на оскорбления фанатов Специи Итальяно ответил, что он два года посвятил клубу, который не доплачивал ему за проделанную работу.