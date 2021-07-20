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«Милан» и «Лацио» могут совершить громкий обмен футболистами

20 Июля 2021, 22:52,

Итальянские «Милан» и «Лацио» могут совершить обмен футболистами. Об этом сообщает Forza Italian Football.

По данным источника, в «Милан» может отправиться испанец Луис Альберто, а в «Лацио» - бразилец Рафаэль Леау.

Утверждается, однако, что «Лацио» желает обменять Альберто не на Леау, а на Алексиса Салемакерса. Такой обмен также заставит «Милан» доплатить 25 миллионов евро.

Тем не менее, Маурицио Сарри, новый главный тренер «Лацио», всё ещё не покидает надежд убедить Луиса Альберто остаться в римском клубе.

Луис Альберто провел за «Лацио» 175 матчей во всех турнирах, отметившись 35 голами и 48 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Милан, Лацио, Луис Альберто, Рафаэл Леау, Алексис Салемакерс
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