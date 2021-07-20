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Ракитич рассказал, как Роналду звал его в «Ювентус» в 2019 году

20 Июля 2021, 21:47,

Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич в интервью 24sata рассказал, как португалец Криштиану Роналду звал его в туринский «Ювентус» два года назад, когда хорват ещё выступал за каталонскую «Барселону».

«В 2019 Криштиану позвонил мне лично, чтобы пригласить в «Ювентус». Он сказал, что хочет видеть меня в клубе. Однако тогда «Барселона» запросила 50 миллионов евро, которые в Турине выплачивать не стали», - рассказал Ракитич.

Иван Ракитич прошлый сезон провел в «Севилье». Игрок провел за клуб 37 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса. Контракт Ракитича с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Севилья, Иван Ракитич
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