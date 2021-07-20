Браим Диас: «Милан может и будет прогрессировать с Пиоли во главе»

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20 Июля 2021, 20:27,
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Днями ранее «Милан» объявил о продлении аренды испанского нападающего мадридского «Реала» Браима Диаса. В первом интервью после продления соглашения Диас дал интервью пресс-службе миланского клуба.
«Я буду стараться выкладываться на все 100, хочу, чтобы этот сезон стал великим для меня».
«Милан» заслуживает такого тренера, как Пиоли. Наш успех в прошлом сезоне – его заслуга. Он создал команду, в которой ветераны хорошо скомбинированы с молодежью, которая прогрессирует», - добавил Диас.
В прошлом сезоне за «Милан» Браим Диас сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевых паса. Новый сезон для Брахима и его клуба начнется матчем с «Сампдорией».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Реал Мадрид, Милан, Стефано Пиоли, Браим Диас