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Браим Диас: «Милан может и будет прогрессировать с Пиоли во главе»

20 Июля 2021, 20:27,

Днями ранее «Милан» объявил о продлении аренды испанского нападающего мадридского «Реала» Браима Диаса. В первом интервью после продления соглашения Диас дал интервью пресс-службе миланского клуба.

«Я буду стараться выкладываться на все 100, хочу, чтобы этот сезон стал великим для меня».

«Милан» заслуживает такого тренера, как Пиоли. Наш успех в прошлом сезоне – его заслуга. Он создал команду, в которой ветераны хорошо скомбинированы с молодежью, которая прогрессирует», - добавил Диас.

В прошлом сезоне за «Милан» Браим Диас сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевых паса. Новый сезон для Брахима и его клуба начнется матчем с «Сампдорией».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Реал Мадрид, Милан, Стефано Пиоли, Браим Диас
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